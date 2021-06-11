"Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы экспресса в "Борисполь"

Общее количество рейсов увеличено до 22 пар вместо 16.
"Укрзализныця" с 11 июня запускает дополнительные рейсы по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь". Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Там, отметили, что учли спрос пассажиров, который растет, и добавили рейсы.
"Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%", — говорится в сообщении.
В частности, по маршруту Киев-Пассажирский — "Борисполь" добавляются следующие рейсы:
- №804 (отправление в 1:00, прибытие в 01:40);
- №808 (отправление в 03:00, прибытие в 03:40);
- №810 (отправление в 4:52, прибытие в 5:32);
- №812 (отправление в 5:43, прибытие в 6:23);
- №838 (отправление в 15:45, прибытие в 16:25);
- №852 (отправление в 20:42, прибытие в 21:22).
По маршруту "Борисполь" — Киев-Пассажирский добавляются:
- №801 (отправление в 00:58, прибытие в 01:41);
- №805 (отправление в 2:48, прибытие в 3:33);
- №809 (отправление в 5:37, прибытие в 06:20)
- №811 (отправление в 6:43, прибытие в 07:30);
- №837 (отправление в 16:38, прибытие в 17:19);
- №851 (отправление в 21:28, прибытие в 22:10);
- №857 (отправление в 23:56, прибытие в 00:38).
Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что "Укрзализныця" завершила ремонт польского рельсового автобуса Pesa, который и будет выполнять дополнительные рейсы.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов к морю, в частности в Одессу, Бердянск и Геническ.