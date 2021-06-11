"Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы экспресса в "Борисполь"

Общее количество рейсов увеличено до 22 пар вместо 16.

"Укрзализныця" с 11 июня запускает дополнительные рейсы по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт "Борисполь". Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22 пары рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Там, отметили, что учли спрос пассажиров, который растет, и добавили рейсы.

"Спрос пассажиров на экспресс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно растет. В мае заполненность этого поезда в среднем за сутки составляла 41%, а уже с начала июня эта цифра достигала 71%", — говорится в сообщении.

В частности, по маршруту Киев-Пассажирский — "Борисполь" добавляются следующие рейсы:

№804 (отправление в 1:00, прибытие в 01:40);

№808 (отправление в 03:00, прибытие в 03:40);

№810 (отправление в 4:52, прибытие в 5:32);

№812 (отправление в 5:43, прибытие в 6:23);

№838 (отправление в 15:45, прибытие в 16:25);

№852 (отправление в 20:42, прибытие в 21:22).

По маршруту "Борисполь" — Киев-Пассажирский добавляются:

№801 (отправление в 00:58, прибытие в 01:41);

№805 (отправление в 2:48, прибытие в 3:33);

№809 (отправление в 5:37, прибытие в 06:20)

№811 (отправление в 6:43, прибытие в 07:30);

№837 (отправление в 16:38, прибытие в 17:19);

№851 (отправление в 21:28, прибытие в 22:10);

№857 (отправление в 23:56, прибытие в 00:38).

Отмечается, что это стало возможным благодаря тому, что "Укрзализныця" завершила ремонт польского рельсового автобуса Pesa, который и будет выполнять дополнительные рейсы.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила на июнь 11 дополнительных поездов к морю, в частности в Одессу, Бердянск и Геническ.

Новости Украины: "Укрзализныця" возобновила международное сообщение с Австрией и Венгрией

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку