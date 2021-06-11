Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси експресу до "Борисполя"

"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси експресу до "Борисполя"

УНІАН

Загальна кількість рейсів збільшена до 22 пар замість 16.

"Укрзалізниця" від 11 червня запускає додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль". Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Там, зазначили, що врахували попит пасажирів, який зростає, та додали рейси.

"Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та зворотно зростає. У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже від початку червня ця цифра сягала 71%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за маршрутом Київ-Пасажирський - "Бориспіль" додаються такі рейси:

  • №804 (відправлення о 01:00, прибуття о 01:40);
  • №808 (відправлення о 03:00, прибуття о 03:40);
  • №810 (відправлення о 4:52, прибуття о 5:32);
  • №812 (відправлення о 5:43, прибуття о 6:23);
  • №838 (відправлення о 15:45, прибуття о 16:25);
  • №852 (відправлення о 20:42, прибуття о 21:22).

За маршрутом "Бориспіль" - Київ-Пасажирський додаються:

  • №801 (відправлення о 00:58, прибуття о 01:41);
  • №805 (відправлення о 2:48, прибуття о 3:33);
  • №809 (відправлення о 5:37, прибуття о 06:20);
  • №811 (відправлення о 6:43, прибуття о 07:30);
  • №837 (відправлення о 16:38, прибуття о 17:19);
  • №851 (відправлення о 21:28, прибуття о 22:10);
  • №857 (відправлення о 23:56, прибуття о 00:38).

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що "Укрзалізниця" завершила ремонт польського рейкового автобусу Pesa, який і виконуватиме додаткові рейси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових потягів до моря, зокрема до Одеси, Бердянська і Генічеська.

Новини України: "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною

Новини України: "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною