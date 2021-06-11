"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси експресу до "Борисполя"

Загальна кількість рейсів збільшена до 22 пар замість 16.
"Укрзалізниця" від 11 червня запускає додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль". Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Там, зазначили, що врахували попит пасажирів, який зростає, та додали рейси.
"Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та зворотно зростає. У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже від початку червня ця цифра сягала 71%", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, за маршрутом Київ-Пасажирський - "Бориспіль" додаються такі рейси:
- №804 (відправлення о 01:00, прибуття о 01:40);
- №808 (відправлення о 03:00, прибуття о 03:40);
- №810 (відправлення о 4:52, прибуття о 5:32);
- №812 (відправлення о 5:43, прибуття о 6:23);
- №838 (відправлення о 15:45, прибуття о 16:25);
- №852 (відправлення о 20:42, прибуття о 21:22).
За маршрутом "Бориспіль" - Київ-Пасажирський додаються:
- №801 (відправлення о 00:58, прибуття о 01:41);
- №805 (відправлення о 2:48, прибуття о 3:33);
- №809 (відправлення о 5:37, прибуття о 06:20);
- №811 (відправлення о 6:43, прибуття о 07:30);
- №837 (відправлення о 16:38, прибуття о 17:19);
- №851 (відправлення о 21:28, прибуття о 22:10);
- №857 (відправлення о 23:56, прибуття о 00:38).
Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що "Укрзалізниця" завершила ремонт польського рейкового автобусу Pesa, який і виконуватиме додаткові рейси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових потягів до моря, зокрема до Одеси, Бердянська і Генічеська.