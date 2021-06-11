"Укрзалізниця" запустила додаткові рейси експресу до "Борисполя"

Загальна кількість рейсів збільшена до 22 пар замість 16.

"Укрзалізниця" від 11 червня запускає додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль". Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Там, зазначили, що врахували попит пасажирів, який зростає, та додали рейси.

"Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" та зворотно зростає. У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже від початку червня ця цифра сягала 71%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за маршрутом Київ-Пасажирський - "Бориспіль" додаються такі рейси:

№804 (відправлення о 01:00, прибуття о 01:40);

№808 (відправлення о 03:00, прибуття о 03:40);

№810 (відправлення о 4:52, прибуття о 5:32);

№812 (відправлення о 5:43, прибуття о 6:23);

№838 (відправлення о 15:45, прибуття о 16:25);

№852 (відправлення о 20:42, прибуття о 21:22).

За маршрутом "Бориспіль" - Київ-Пасажирський додаються:

№801 (відправлення о 00:58, прибуття о 01:41);

№805 (відправлення о 2:48, прибуття о 3:33);

№809 (відправлення о 5:37, прибуття о 06:20);

№811 (відправлення о 6:43, прибуття о 07:30);

№837 (відправлення о 16:38, прибуття о 17:19);

№851 (відправлення о 21:28, прибуття о 22:10);

№857 (відправлення о 23:56, прибуття о 00:38).

Зазначається, що це стало можливим завдяки тому, що "Укрзалізниця" завершила ремонт польського рейкового автобусу Pesa, який і виконуватиме додаткові рейси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила на червень 11 додаткових потягів до моря, зокрема до Одеси, Бердянська і Генічеська.

Новини України: "Укрзалізниця" відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання