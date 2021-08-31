В Харькове после удара молнии загорелся троллейбус

Водитель успел потушить пламя к его распространения.

Харьков накрыли сильные дожди с грозой. Молнии фиксировали в разных частях города.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Традиционно в воде оказались улицы в низине города, не справилась ливневая система. Автомобили едва проезжали подтопленными дорогами.

А в одном из спальных районов молния попала в троллейбус. Его контактная сеть мгновенно вспыхнула. Обошлось без пострадавших, впрочем пассажиры сильно испугались.

Спасатели приехали быстро, но водитель троллейбуса уже успел самостоятельно потушить пламя огнетушителем.

Также свидетели зафиксировали, как молния попадает в новенький флагшток.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку