В Харькове после удара молнии загорелся троллейбус

Водитель успел потушить пламя к его распространения.
Харьков накрыли сильные дожди с грозой. Молнии фиксировали в разных частях города.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
Традиционно в воде оказались улицы в низине города, не справилась ливневая система. Автомобили едва проезжали подтопленными дорогами.
А в одном из спальных районов молния попала в троллейбус. Его контактная сеть мгновенно вспыхнула. Обошлось без пострадавших, впрочем пассажиры сильно испугались.
Спасатели приехали быстро, но водитель троллейбуса уже успел самостоятельно потушить пламя огнетушителем.
Также свидетели зафиксировали, как молния попадает в новенький флагшток.