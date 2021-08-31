Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови

В подготовке праздника ведущей помогла Нацполиция.

В прямом эфире ТСН, посвященном 30-й годовщине Дня Независимости Украины, произошло чудо.

Ведущая ТСН и куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран вместе с Нацполицией устроили праздник мечты для восьмилетнего Глеба Хуртепы.

За годы независимости и после Майдана полиция и формат ее работы изменились. Новые полицейские становятся более дружественные к людям и отзываются на сигналы помощи, участвуют в благотворительных делах. Они помогают и проекту "Здійсни мрію" 1+1 media. Одним из детей, чье большое желание помогли осуществить полицейские, стала мечта Глеба Хуртепы из села Бобрица Черкасской области.

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

пресс-служба канала "1+1"

"История Глеба стала для меня родной и очень памятной. И очень важно именно сейчас в эти дни рассказать всем ее счастливое продолжение! Помните, почти год мальчик прожил в больнице Охматдет, мужественно преодолевая рак крови. Тогда, четыре года назад, он мечтал об одном — выздороветь, вырасти и стать полицейским. Мы нашли мечтателя и помогли все вместе. По спецзаказу мы сшили для малого форму, и подарили на его день рождения вместе с головой Нацполиции.

пресс-служба канала "1+1"

Тогда мы пригласили его на празднование второй годовщины создания Нацполиции, где устроили посвящение в полицейские. Это положительно повлияло на мальчика — он смог побороть недуг и теперь полностью здоров! А теперь, я хочу поддержать Глеба еще раз на пути к его мечте!" - поделилась Таран.

В эфире ТСН полицейские осуществили мечту мальчика, который в больнице год боролся с раком

Глеб с четырех лет стремится стать настоящим полицейским. Сейчас Глебу уже восемь лет, он учится во втором классе. Столько лет прошло, а своей мечте малыш не изменил! Все еще мечтает о профессии полицейского. Мальчик так подрос, что уже догоняет свою Фею, Лидию Таран, по росту. И самое главное чудо — Глеб полностью оправился от острого лимфобластного лейкоза!

пресс-служба канала "1+1"

Четыре года назад, на Софийской площади в Киеве, для празднования годовщины создания Нацполиции, собрались чиновники, сотни полицейских в форме, зарубежные гости, журналисты, охрана, а также полицейские машины, мотоциклы, велосипеды, лошади ... и единственный ребенок — маленький Глеб, который пожелал стать полицейским! Большое количество людей поддержало Глеба на пути к выздоровлению. А местные полицейские, после посвящения, приняли малого под свою опеку — подарили мальчику гироскутер и дали порулить полицейским авто — под наблюдением полицейского.

пресс-служба канала "1+1"

В этом году Глеб вместе с мамой Ольгой приехали на праздничный эфир ТСН ко Дню Независимости. Малому подготовили сюрприз в прямом эфире! На импровизированную сцену, на Золотых Воротах, въехало трое полицейских на мотоциклах. Они подарили Глебу мотошлем, поздравили и пожелали, чтобы его мечта сбылась! Под взрыв аплодисментов Глеб сел на мотоцикл и отправился вместе с полицейскими для патрулирования соседней улицы!

пресс-служба канала "1+1"

Праздничный эфир стал ярким завершением всеукраинского тура ТСН к 30-летию Независимости! У Золотых Ворот финал провели Алла Мазур, Лидия Таран, Наталья Мосейчук. В тот вечер миллионы были с нами у телеэкранов и сотни были рядом.

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