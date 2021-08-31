Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови

Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови

Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови

пресс-служба канала "1+1"

В подготовке праздника ведущей помогла Нацполиция.

В прямом эфире ТСН, посвященном 30-й годовщине Дня Независимости Украины, произошло чудо.

Ведущая ТСН и куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран вместе с Нацполицией устроили праздник мечты для восьмилетнего Глеба Хуртепы.

За годы независимости и после Майдана полиция и формат ее работы изменились. Новые полицейские становятся более дружественные к людям и отзываются на сигналы помощи, участвуют в благотворительных делах. Они помогают и проекту "Здійсни мрію" 1+1 media. Одним из детей, чье большое желание помогли осуществить полицейские, стала мечта Глеба Хуртепы из села Бобрица Черкасской области.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"
© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"
© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

"История Глеба стала для меня родной и очень памятной. И очень важно именно сейчас в эти дни рассказать всем ее счастливое продолжение! Помните, почти год мальчик прожил в больнице Охматдет, мужественно преодолевая рак крови. Тогда, четыре года назад, он мечтал об одном — выздороветь, вырасти и стать полицейским. Мы нашли мечтателя и помогли все вместе. По спецзаказу мы сшили для малого форму, и подарили на его день рождения вместе с головой Нацполиции.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Тогда мы пригласили его на празднование второй годовщины создания Нацполиции, где устроили посвящение в полицейские. Это положительно повлияло на мальчика — он смог побороть недуг и теперь полностью здоров! А теперь, я хочу поддержать Глеба еще раз на пути к его мечте!" - поделилась Таран.

В эфире ТСН полицейские осуществили мечту мальчика, который в больнице год боролся с раком

В эфире ТСН полицейские осуществили мечту мальчика, который в больнице год боролся с раком

Глеб с четырех лет стремится стать настоящим полицейским. Сейчас Глебу уже восемь лет, он учится во втором классе. Столько лет прошло, а своей мечте малыш не изменил! Все еще мечтает о профессии полицейского. Мальчик так подрос, что уже догоняет свою Фею, Лидию Таран, по росту. И самое главное чудо — Глеб полностью оправился от острого лимфобластного лейкоза!

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Четыре года назад, на Софийской площади в Киеве, для празднования годовщины создания Нацполиции, собрались чиновники, сотни полицейских в форме, зарубежные гости, журналисты, охрана, а также полицейские машины, мотоциклы, велосипеды, лошади ... и единственный ребенок — маленький Глеб, который пожелал стать полицейским! Большое количество людей поддержало Глеба на пути к выздоровлению. А местные полицейские, после посвящения, приняли малого под свою опеку — подарили мальчику гироскутер и дали порулить полицейским авто — под наблюдением полицейского.

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

В этом году Глеб вместе с мамой Ольгой приехали на праздничный эфир ТСН ко Дню Независимости. Малому подготовили сюрприз в прямом эфире! На импровизированную сцену, на Золотых Воротах, въехало трое полицейских на мотоциклах. Они подарили Глебу мотошлем, поздравили и пожелали, чтобы его мечта сбылась! Под взрыв аплодисментов Глеб сел на мотоцикл и отправился вместе с полицейскими для патрулирования соседней улицы!

© пресс-служба канала
пресс-служба канала "1+1"

Праздничный эфир стал ярким завершением всеукраинского тура ТСН к 30-летию Независимости! У Золотых Ворот финал провели Алла Мазур, Лидия Таран, Наталья Мосейчук. В тот вечер миллионы были с нами у телеэкранов и сотни были рядом.

Следующая публикация