Американские дипломаты покидают Беларусь по требованию режима Лукашенко

Представительство дипломатической миссии США в Минске вынужденно сократили до пяти человек.

Во вторник, 31 августа, США были вынуждены во второй раз за последние три месяца сократить количество сотрудников дипломатической миссии в Беларуси.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства США в Беларуси.

В сообщении подчеркнули, что сокращение дипломатической миссии осуществляется под давлением режима президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его неготовности сотрудничать с представителями демократических сил.

"Еще больше американских дипломатов были вынуждены покинуть Беларусь сегодня из-за неудачного решения режима ограничить взаимодействие и диалог", — говорится в публикации.

Несмотря на это американские дипломаты заверили, что США будут поддерживать белорусский народ в борьбе за демократию и свободу.

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В начале июня власти Беларуси впервые решили выслать американских дипломатов и технических сотрудников из посольства США в Минске.

11 августа в МИД Беларуси предложили Вашингтону до 1 сентября сократить численность своего посольства до пяти человек.

Напомним, 9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси, санкции против режима Лукашенко ввели сразу три страны: Великобритания, Канада и Соединенные Штаты Америки. Ограничения касаются спонсоров режима и ключевых предприятий Беларуси — это 23 физических лица и 21 компания.

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