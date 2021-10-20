В Одессе житель Днепропетровщины устроил резню в хостеле

Он ударил в грудь и живот своего земляка.

В Одессе поссорились двое жителей Днепропетровской области. В результате чего один из них нанес другому несколько ударов ножом в грудь и живот.

Об этом сообщили в Национальной полиции Одесской области.

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Как стало известно, мужчины проживали в одном хостеле на Николаевской дороге. Во время застолья между ними вспыхнула ссора. Не справившись с агрессией, один из них ударил приятеля ножом в грудь и живот. В полицию же об инциденте впоследствии со сообщили соседи дебоширов.

"Врачи госпитализировали пострадавшего, а полицейские задержали злоумышленника. Оба объяснили, что причиной конфликта между ними стали взаимные обиды. Нож и другие вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, правоохранители направили на экспертизу, а фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — рассказали в полиции области.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до восьми лет.

Напомним, что под Харьковом в доме нашли задушенным мужчину и его мать.

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