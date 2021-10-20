В Одесі мешканець Дніпропетровщини влаштував різанину в хостелі

Він вдарив в груди і живіт свого земляка.

В Одесі посварилися двоє жителів Дніпропетровської області. В результаті чого один з них завдав іншому кілька ударів ножем у груди та живіт.

Про це повідомили в Національній поліції Одеської області.

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Як стало відомо, чоловіки проживали в одному хостелі на Миколаївській дорозі. Під час застілля між ними спалахнула сварка. Не впоравшись з агресією, один з них вдарив приятеля ножем в груди і живіт. У поліцію ж про інцидент згодом повідомили сусіди дебоширів.

“Лікарі госпіталізували постраждалого, а поліцейські затримали зловмисника. Обидва пояснили, що причиною конфлікту між ними стали взаємні образи. Ніж та інші речові докази, вилучені з місця події, правоохоронці направили на експертизу, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, — розповіли в поліції області.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він відправиться на термін до восьми років.

Нагадаємо, що під Харковом в будинку знайшли задушеним чоловіка і його матір.

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