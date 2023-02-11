В Одесской области раздаются взрывы — соцсети

В ночь на 11 февраля в Одесской области прогремели взрывы.
Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.
Также сообщается, что в районе Одессы над морем есть цель, похожая на вражеский БПЛА.
Предварительно направление ракет Залив/Змеиный.
Пока нет официального подтверждения этой ситуации.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
К тому же, сообщается, что одну ракету уже сбили.
Напомним, что ранее на юге страны сбили 11 "Shahed-136".
Добавим, что вечерняя атака беспилотниками на юге длилась почти три часа.
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