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В Одесской области раздаются взрывы — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
428
Время на прочтение
1 мин
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В Одесской области раздаются взрывы — соцсети

Фото: ТСН.ua

В ночь на 11 февраля в Одесской области прогремели взрывы.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, речь идет о работе ПВО.

Также сообщается, что в районе Одессы над морем есть цель, похожая на вражеский БПЛА.

Предварительно направление ракет Залив/Змеиный.

Пока нет официального подтверждения этой ситуации.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

К тому же, сообщается, что одну ракету уже сбили.

Напомним, что ранее на юге страны сбили 11 "Shahed-136".

Добавим, что вечерняя атака беспилотниками на юге длилась почти три часа.

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Дата публикации
Просмотры
428
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