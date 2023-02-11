На Одещині лунають вибухи - соцмережі

У ніч проти 11 лютого в Одеській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

Також повідомляється, що у районі Одеси над морем є ціль, що схожа на ворожий БПЛА.

Попередньо напрям ракет Затока/Зміїний.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї ситуації.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.

До того ж повідомляється, що одну ракету вже збили.

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Нагадаємо, що раніше на півдні країни збили 11 "Shahed-136".

Додамо, що вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години.

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