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На Одещині лунають вибухи - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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730
Час на прочитання
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На Одещині лунають вибухи - соцмережі

Фото: ТСН.ua

У ніч проти 11 лютого в Одеській області прогриміли вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.

Також повідомляється, що у районі Одеси над морем є ціль, що схожа на ворожий БПЛА. 

Попередньо напрям ракет Затока/Зміїний.

Наразі немає офіційного підтвердження цієї ситуації.

Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях. 

До того ж повідомляється, що одну ракету вже збили. 

Нагадаємо, що раніше на півдні країни збили 11 "Shahed-136"

Додамо, що вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години

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Перегляди
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