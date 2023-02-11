На Одещині лунають вибухи - соцмережі

У ніч проти 11 лютого в Одеській області прогриміли вибухи.
Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.
За попередньою інформацією, йдеться про роботу ППО.
Також повідомляється, що у районі Одеси над морем є ціль, що схожа на ворожий БПЛА.
Попередньо напрям ракет Затока/Зміїний.
Наразі немає офіційного підтвердження цієї ситуації.
Не нехтуйте особистою безпекою, перебувайте в укриттях.
До того ж повідомляється, що одну ракету вже збили.
Нагадаємо, що раніше на півдні країни збили 11 "Shahed-136".
Додамо, що вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години.
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