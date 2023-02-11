Вечірня атака безпілотниками на півдні тривала майже три години

Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала 3 години без 3 хвилин.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у соціальній мережі.

Ворог запустив 12 дронів-камікадзе.

1 влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури на Криворіжжі. З масштабною пожежею борються рятувальники. Постраждалих нема.

5 дронів збито над Миколаївщиною, 4 над морем, на підльоті до Одещини, 2 – над Херсонщиною.

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Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого російські окупанти вдарили ракетами та іранськими дронами по обʼєктах критичної інфраструктури в Запорізькій, Харківській, Хмельницькій та Дніпропетровській області.

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