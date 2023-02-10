У Київській області працює протиповітряна оборона ввечері 10 лютого.

Про це повідомила Київська ОВА.

"На Київщині працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. За жодних обставин не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО й наслідки ворожих ударів", – закликали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше в КОВА попередили, що ввечері 10 лютого окупанти запустили по Київській області дрони-камікадзе. Там закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки є реальна небезпека.

Зауважимо, що за кілька годин до цього ворожі безпілотники збили над Одеською та Миколаївською областями. Загальна кількість збитих цілей – 7.

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