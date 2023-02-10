Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Київщині працює ППО

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
2199
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Київщині працює ППО

Фото: ТСН.ua

В Київській ОВА закликали дотримуватися інформаційної тиші.

У Київській області працює протиповітряна оборона ввечері 10 лютого.

Про це повідомила Київська ОВА.

"На Київщині працює ППО! Дотримуйтеся інформаційної тиші. За жодних обставин не знімайте та не викладайте в мережу роботу засобів ППО й наслідки ворожих ударів", – закликали у військовій адміністрації.

Нагадаємо, раніше в КОВА попередили, що ввечері 10 лютого окупанти запустили по Київській області дрони-камікадзе. Там закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги, оскільки є реальна небезпека. 

Зауважимо, що за кілька годин до цього ворожі безпілотники збили над Одеською та Миколаївською областями. Загальна кількість збитих цілей – 7.

Читайте також:

Обстріли регіонів на 10 лютого: вся Україна під ворожим вогнем!

Обстріли регіонів на 10 лютого: вся Україна під ворожим вогнем!

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2199
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація