У Херсоні гримлять вибухи

Звуки вибухів у місті було чутно двічі за короткий період часу.
У Херсоні вдруге за годину лунають звуки вибухів увечері 10 лютого.
Про це повідомляє "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в заяві.
Зауважимо, що спершу вибухи було чутно близько 22:40, а вдруге вони пролунали в місті близько 23:10.
Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого російські загарбники обстріляли центр Херсона запалювальними снарядами. У Мережі опублікували відео "прильоту" в одному з дворів міста.
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