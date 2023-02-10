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У Херсоні гримлять вибухи

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
200
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні гримлять вибухи

Фото: ТСН.ua

Звуки вибухів у місті було чутно двічі за короткий період часу.

У Херсоні вдруге за годину лунають звуки вибухів увечері 10 лютого.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", – йдеться в заяві.

Зауважимо, що спершу вибухи було чутно близько 22:40, а вдруге вони пролунали в місті близько 23:10.

Нагадаємо, в ніч проти 10 лютого російські загарбники обстріляли центр Херсона запалювальними снарядами. У Мережі опублікували відео "прильоту" в одному з дворів міста.

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Дата публікації
Перегляди
200
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