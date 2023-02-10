В Херсоне гремят взрывы

Звуки взрывов в городе были слышны дважды за короткое время.

В Херсоне во второй раз за час раздаются звуки взрывов вечером 10 февраля.

Об этом сообщает "Суспильне".

"В Херсоне снова слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспильного", – говорится в заявлении.

Заметим, что сначала взрывы были слышны около 22:40, а второй раз они прогремели в городе около 23:10.

Напомним, в ночь на 10 февраля российские захватчики обстреляли центр Херсона зажигательными снарядами. В Сети опубликовали видео "прилета" в одном из дворов города.

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