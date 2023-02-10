Пригожин расщедрился: обещает отдать Украине часть оккупированной Европы

Главарь российских наемников считает, что никто не будет против, чтобы Франция, Италия, Болгария и еще что-нибудь отошли украинцам.

Организатор незаконного вооруженного формирования ППК "Вагнера" Евгений Пригожин считает, что России нужно будет "поделиться" с Украиной завоеванными в Европе территориями.

О своих "наполеоновских" планах он рассказал в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.

Пригожин заявил, что Российская Федерация в этой войне должна, как "с 41 по 45-й закрыть все на ключ", не поддаваясь призывам о мирных переговорах, звучащим от Франции или Турции.

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“Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как папа Карло. Повкалываем по-нормальному, а потом можем задать вопрос: "А где наш Ла-Манш?" – размечтался новоявленный русский полководец.

При этом после завоевания Европы Пригожин планирует поделиться оккупированными странами с Украиной, где сегодня гибнут его хваленые наемники.

“Сто процентов, мне кажется, никто не будет против, что Францию, Италию, Болгарию и еще что-нибудь украинцам отдать. С ними нужно честно поделиться, потому что они здесь с нами настрадаются еще, мама, не горюй", — заявил Пригожин.

Напомним, в этом же интервью Пригожин размечтался о захвате Украины по Днепр и заявил, что имеет "план", как российским оккупантам дойти до Ла-Манша.

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