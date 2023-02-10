Пригожин розщедрився: обіцяє віддати Україні частину окупованої Європи

Ватажок російських найманців вважає, що ніхто не буде проти, щоб Франція, Італія, Болгарія і ще що-небудь відійшли українцям.

Організатор незаконного збройного формування ПВК “Вагнера” Євген Пригожин вважає, що Росії потрібно буде “поділитися” з Україною завойованими в Європі територіями.

Про свої “наполеонівські” плани він розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пєгову.

Пригожин заявив, що Російська Федерація у цій війні повинна, як “від 41 до 45-го закрити все на ключ”, не піддаючись на заклики про мирні переговори, які лунають від Франції чи Туреччини.

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“Всі вдягаємо нормальні робочі костюми та йдемо вкалувати, як папа Карло. Повкалуємо по-нормальному, а тоді можемо поставити питання: "А де наш Ла-Манш?" - розмріявся новоявлений російський полководець.

При цьому після завоювання Європи Пригожин планує поділитися окупованими країнами з Україною, де сьогодні масово гинуть його хвалені найманці.

“Сто процентів, мені здається, ніхто не буде проти, що Францію, Італію, Болгарію і ще що-небудь українцям віддати. З ними треба чесно поділитися, бо вони тут з нами настраждаються ще, мамо, не горюй", - заявив Пригожин.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв’ю Пригожин розмріявся про захоплення України до Дніпра і заявив, що має "план", як російським окупантам дійти до Ла-Манша.

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