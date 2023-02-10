"Маю свій ідеальний план": Пригожин розмріявся про поділ Європи і планує йти на Ла-Манш

Пригожин уже планує йти захоплювати Дніпро, на яке, за його підрахунками, потрібно 3 роки.

Російський бізнесмен, засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розмріявся про поділ Європи. "Кухар" Путіна заявляє, що має "свій ідеальний план" окупації Ла-Маншу.

Про це кремлівський прихвостень розповів в інтерв'ю російському пропагандисту Семену Пегову.

Пригожин, чиї найманці майже рік не можуть захопити Донецьку область завдяки українським військовим, визнав, що на окупацію України підуть роки. Окрім того, він уже планує йти брати Дніпро.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то це на роки три. Якщо нам треба закрити "ЛНР", "ДНР", то це ще хоча б рочки півтора-два попрацювати. Якщо нам треба дійти до Ла-Манша, тоді в мене є свій ідеальний план", - заявив Пригожин.

Найманці Пригожина воюють в Україні

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого оголосив про припинення набору ув'язнених до ПВК. Втім, в ISW вважають, що він продовжить вербувати найманців для війни у російських в'язниця. Разом із цим він продовжує підігрівати конфлікт із Міноборони РФ.

За даними Головного управління розвідки Мінборони України, у військово-політичному керівництві Росії триває серйозний конфлікт. В українській розвідці зауважають, що про це свідчить заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "успіхи" збройних сил країни на Донеччині та замовчування ним участі в боях найманців ПВК "Вагнер".

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