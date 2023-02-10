"Имею свой идеальный план": Пригожин размечтался о разделе Европы и планирует идти на Ла-Манш

Пригожин уже планирует идти захватывать Днепр, на который, по его подсчетам, нужно три года.

Российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин размечтался о разделе Европы. "Повар" Путина заявляет, что имеет "свой идеальный план" оккупации Ла-Манша.

Об этом кремлевский прихвостень рассказал в интервью российскому пропагандисту Семену Пегову.

Пригожин, чьи наемники почти год не могут захватить Донецкую область благодаря украинским военным, признал, что на оккупацию Украины уйдут годы. Кроме того, он уже планирует идти брать Днепр.

"Если нам нужно идти на Днепр, то это на три года. Если нам нужно закрыть "ЛНР", "ДНР", то это еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, тогда у меня есть свой идеальный план", — заявил Пригожин.

Наемники Пригожина воюют в Украине

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин 9 февраля объявил о прекращении набора заключенных в ЧВК. Впрочем, в ISW считают, что он продолжит вербовать наемников для войны в российских тюрьмах. При этом он продолжает подогревать конфликт с Минобороны РФ.

По данным Главного управления разведки Минбороны Украины, в военно-политическом руководстве России идет серьезный конфликт. В украинской разведке отмечают, что об этом свидетельствует заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу об "успехах" вооруженных сил страны на Донетчине и замалчивании им участия в боях наемников ЧВК "Вагнер".

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