Керівнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину оголосили підозру

Офіс генпрокурора оголосив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Про це йдеться на Facebook-сторінці генпрокурора Андрія Костіна.

За даними правоохоронців, за повної підтримки російського режиму Пригожин був наділений повноваженнями щодо вербування, підготовки та управління підлеглих йому осіб.

"Керівник цієї ПВК безпосередньо відповідальний за тисячі воєнних злочинів. Він відкрито визнає свою роль у веденні війни проти України та з дозволу кремля вирішує кадрові питання, вербуючи десятки тисяч увʼязнених. Раніше засуджений за розбій, сьогодні він — герой росії. Злочинна «еліта» терористичного режиму", - написав Костін.

Він також додав, що не уникнуть покарання і ті "вагнерівці", які втекли за кордон.

"Прокурори вже провели допити двох таких бійців, які перебувають в ЄС.Також триває перевірка щодо причетності до воєнних злочинів ще одного учасника ПВК, який перебуває у Норвегії. Відповідний запит на проведення слідчих дій незабаром буде відправлений до наших норвезьких колег", - зазначив Костін.

Відомо, що Пригожину оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України) та у веденні агресивної війни проти України (ч. 2 ст. 437 КК України).

"Повідомлення про підозру від "02".02.2023 у кримінальному провадженні № 42022000000001269 від 09.09.2022 стосовно громадянина російської федерації пригожина євгенія вікторовича, 01.06.1961 року народження, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України", – йдеться в оголошенні.

В "Урядовому кур'єрі" оприлюднили повісту про виклик пригожина на допит до Офісу Генпрокурора.

Згідно з документом керівник "Вагнера" мав з'явитися на допит 13, 14 та 15 лютого до начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

ПВК "Вагнера"

Найманців приватної військової компанії “Вагнер” окупанти ставлять в ситуацію, коли вони змушені або загинути, або відійти з лінії фронту.

Проти України у складі російської ПВК "Вагнер" можуть воювати від 30 до 200 громадян Сербії. Є обґрунтовані дані, які свідчать, що громадяни Сербії воюють в Україні у складі найманців, якими керує Євген Пригожин.

У Держдумі РФ запропонували надати статус іноагента українській письменниці, перекладачці та культурній діячці Лесі Українці, а також знести всі її пам'ятники. Натомість замість них хочуть встановити монументи керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину чи голові Чечні Рамзану Кадирову.

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