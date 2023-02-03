Руководителю ППК "Вагнера" Евгению Пригожину объявили подозрение

Пригожин в течение нескольких дней должен был явиться на допрос

Офис генпрокурора объявил о подозрении руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину.

Об этом говорится на Facebook-странах генпрокурора Андрея Костина.

По данным правоохранителей, при полной поддержке российского режима Пригожин был наделен полномочиями по вербовке, подготовке и управлению подчиненных ему лиц.

"Руководитель этого ПИК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных. Ранее осужден за разбой, сегодня он — герой россии. Преступная «элита» террористического режима", — написал Костин.

Он также добавил, что не уйдут наказания и те "вагнеровцы", которые бежали за границу.

"Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка относительно причастности к военным преступлениям еще одного участника НДС, находящегося в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий в скором времени будет отправлен нашим норвежским коллегам", — отметил Костин. .

Известно, что Пригожин был объявлен подозрением в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины) и в ведении агрессивной войны против Украины (ч. 2 ст. 437 УК Украины).

"Сообщение о подозрении от "02".02.2023 в уголовном производстве № 42022000000001269 от 09.09.2022 в отношении гражданина российской федерации пригожено евгения викторовича, 01.06.1961 года, 01.06.1961 года, 01.06.1961 года. ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины", – говорится в объявлении.

В "Правительственном курьере" обнародовали повесть о вызове пригожина на допрос в Офис Генпрокурора.

Согласно документу руководитель "Вагнера" должен был явиться на допрос 13, 14 и 15 февраля начальнику первого отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием.

ППК "Вагнера"

Наемников частной военной компании "Вагнер" кафиры ставят в ситуацию, когда они вынуждены либо погибнуть, либо отойти с линии фронта.

Против Украины в составе российского ППК "Вагнер" могут воевать от 30 до 200 граждан Сербии. Есть обоснованные данные, свидетельствующие о том, что граждане Сербии воюют в Украине в составе наемников, которыми руководит Евгений Пригожин.

В Госдуме РФ предложили предоставить статус иноагента украинской писательнице, переводчице и культурному деятелю Леси Украинке, а также снести все ее памятники. Вместо них вместо них хотят установить монументы руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину или председателю Чечни Рамзану Кадырову.

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