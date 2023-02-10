В Киевской области работает ПВО

В Киевской ОВА призвали соблюдать информационную тишину.
В Киевской области работает противовоздушная оборона вечером 10 февраля.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
"На Киевщине работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", – призвали в военной администрации.
Напомним, ранее в КОВА предупредили, что вечером 10 февраля оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе. Там призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку есть реальная опасность.
Заметим, что за несколько часов до этого вражеские беспилотники сбили над Одесской и Николаевской областями. Общее количество сбитых целей – 7.
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