В Киевской области работает ПВО

В Киевской области работает противовоздушная оборона вечером 10 февраля.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"На Киевщине работает ПВО! Соблюдайте информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО и последствия вражеских ударов", – призвали в военной администрации.

Напомним, ранее в КОВА предупредили, что вечером 10 февраля оккупанты запустили по Киевской области дроны-камикадзе. Там призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги, поскольку есть реальная опасность.

Заметим, что за несколько часов до этого вражеские беспилотники сбили над Одесской и Николаевской областями. Общее количество сбитых целей – 7.

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