В США россиянка пыталась убить украинку, чтобы украсть ее паспорт

В США судят россиянку Викторию Насырову, пытавшуюся убить своего косметолога-украинку Ольгу Цвик. Гражданку России суд признал виновной, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в 2016 году. Тогда россиянка угостила украинку чизкейком с ядом.

Прокурор округа Квинс Мелинда Кац рассказала, что в украинки и россиянки была похожая внешность — темные волосы, одинаковый цвет кожи и обе разговаривали по-русски. Поэтому Насирова решила отравить потерпевшую, чтобы украсть у нее паспорт гражданки Украины и выдавать себя за Ольгу Цвик.

Для того россиянка угостила украинку кусочком чизкейка с феназипамом (сильное успокаивающее средство). После того, как украинка потеряла сознание, гражданка РФ украла ее паспорт, разрешение на работу в США и 4000 долларов. Также Насырова разбрасывала таблетки, переодела потерпевшую в кружевное белье, пытаясь имитировать самоубийство.

Однако Ольга Цвик выжила и рассказала, что произошло. 9 февраля 2023 года Насырову признали виновной в покушении на убийство, нападение и незаконное содержание. В марте суд вынесет россиянке приговор.

Фото: BBC

Отметим, что Насырова также подозревается в убийстве и ограблении своей соседки по комнате, произошедшего в России в 2014 году. Также она обворовывала мужчин, с которыми знакомилась в Интернете. По данным СМИ, россиянка практиковала БДСМ.

Напомним, в Аргентине в аэропорту Буэнос-Айреса через несколько дней февраля задержали почти 20 беременных россиянок. Женщин не пустили в страну из-за "ложного туризма".

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