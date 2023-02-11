Вечерняя атака беспилотниками на юге длилась почти три часа

Вечерняя атака беспилотниками по объектам критической инфраструктуры южных регионов продолжалась 3 часа без 3 минут.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг» в сообщении в социальной сети.

Враг запустил 12 дронов-камикадзе.

1 попал в ранее уязвленный объект энергетической инфраструктуры на Криворожье. С масштабным пожаром сражаются спасатели. Пострадавших нет.

5 дронов сбиты над Николаевщиной, 4 над морем, на подлете к Одесщине, 2 – над Херсонщиной.

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Напомним, в ночь на 10 февраля российские кафиры ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.

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