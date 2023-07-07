В Украине открылись автошколы для людей с инвалидностью

Один из учеников инклюзивных автошкол уже получил водительское удостоверение.
В Украине открылось пять автошкол для людей с инвалидностью. Они работают на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В инклюзивных автошколах могут учиться люди с инвалидностью, которые стремятся впервые получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переучении на автомобиле с ручным управлением. 22 ученика сейчас проходят теоретические и практические курсы. Один ученик уже даже получил водительское удостоверение.
Клиентам предлагают проходить курсы по теории в дистанционном режиме. Заниматься можно как в группе, так и индивидуально – по удобному для себя графику. На обучение в инклюзивные автошколы можно записаться на сайте МВД Украины.
Ранее мы сообщали, что "Укрзалізниця" выпустила новый инклюзивный поезд.
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