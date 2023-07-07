В Україні відкрилися автошколи для людей з інвалідністю

В Україні відкрилися п'ять автошкіл для людей з інвалідністю. Вони працюють на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Кам’янці-Подільському, Кропивницькому, Львові та Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

У інклюзивних автошколах можуть навчатися люди з інвалідністю, які прагнуть вперше отримати водійське посвідчення категорії В, потребують навчання або перенавчання на автомобілі з ручним керуванням. 22 учні зараз проходять теоретичні та практичні курси. Один учень уже навіть отримав посвідчення водія.

Клієнтам пропонують проходити курси з теорії в дистанційному режимі. Займатися можна як у групі, так і індивідуально - за зручним для себе графіком. На навчання до інклюзивних автошкіл можна записатися на сайті МВС України.

Раніше ми повідомляли, що "Укрзалізниця" випустила новий інклюзивний потяг.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.