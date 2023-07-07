Астрологічний прогноз на 7-8 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 20-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, сприятливий для важливих дій, із якими, проте, не варто поспішати – тут, як кажуть, тихіше їдеш – далі будеш.

Символ дня: орел, що ширяє у висоті.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: синій, індиго, ультрамарин, електрик.

Щасливі камені дня: червона яшма, кришталь.

За яку частину тіла відповідає: верхня частина спини – плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цим часом, за відсутності своєчасного лікування може затягтися надовго, тому не варто його відкладати.

Харчування дня: можна голодувати, постувати, сідати на дієту та влаштовувати розвантажувальні – наприклад, яблучні чи кефірні – дні. Не можна переїдати: на перетравлення їжі потрібно багато енергії, а її цього дня і так буде небагато. Особливо не рекомендуються тваринні продукти – вони можуть негативно позначитися на загальному стані організму.

Стрижка дня: стригтися потрібно лише в крайньому разі, коли без цього не обійтися.

Дачні роботи дня: можна збирати коренеплоди для зберігання.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, що використовують містичну силу напівдорогоцінного каміння та мінералів.

Табу дня: потрібно остерігатися великої висоти — навіть до вікон на верхніх поверхах краще зайвий раз не підходити.

Цитата дня: "Не буває нічого випадкового, все має свою першопричину" (Зигмунд Фрейд).

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