Астрологический прогноз на 7-8 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, благоприятен для важных действий, с которыми, тем не менее, не стоит торопиться – тут, как говорится, тише едешь – дальше будешь.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин, электрик.

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: верхняя часть спины – плечи, лопатки.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в это время, при отсутствии своевременного лечения может затянуться надолго, поэтому не стоит с ним затягивать.

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуются животные продукты – они могут негативным образом сказаться на общем состоянии организма.

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае, когда без этого не обойтись.

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие мистическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: нужно остерегаться большой высоты – даже к окнам на верхних этажах лучше лишний раз не подходить.

Цитата дня: "Не бывает ничего случайного, все имеет свою первопричину" (Зигмунд Фрейд).

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