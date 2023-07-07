Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 7-8 июля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
420
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 7-8 июля

Астрологический прогноз на 7-8 июля / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: 20-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, благоприятен для важных действий, с которыми, тем не менее, не стоит торопиться – тут, как говорится, тише едешь – дальше будешь. 

Символ дня: орел, парящий в вышине. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин, электрик. 

Счастливые камни дня: красная яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: верхняя часть спины – плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в это время, при отсутствии своевременного лечения может затянуться надолго, поэтому не стоит с ним затягивать. 

Питание дня: можно голодать, поститься, садиться на диету и устраивать разгрузочные – например, яблочные или кефирные – дни. Нельзя переедать: на переваривание пищи понадобится много энергии, а ее в этот день и так будет немного. Особенно не рекомендуются животные продукты – они могут негативным образом сказаться на общем состоянии организма. 

Стрижка дня: стричься нужно только в самом крайнем случае, когда без этого не обойтись. 

Дачные работы дня: можно собирать корнеплоды на хранение. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие мистическую силу полудрагоценных камней и минералов.

Табу дня: нужно остерегаться большой высоты – даже к окнам на верхних этажах лучше лишний раз не подходить. 

Цитата дня: "Не бывает ничего случайного, все имеет свою первопричину" (Зигмунд Фрейд). 

Читайте также: 

Кремль врет о "черной трансплантологии" и "танках за почки" в Украине | Андрей Шаповалов

Кремль врет о "черной трансплантологии" и "танках за почки" в Украине | Андрей Шаповалов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
420
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация