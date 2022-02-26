Область собирается противодействовать российской агрессии.

На фоне вторжения России на территорию страны и продолжающихся третий день боев вокруг Хмельницкой области появятся окопы.

Об этом вечернем обращению сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

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"Стремишься к миру — готовься к войне. Поэтому с завтрашнего (26 февраля — Ред.) дня мы будем рыть окопы вокруг нашей области ради безопасности граждан. Верим в Вооруженные силы, вместе победим", — сказал чиновник.

Гамалий также сообщил, что в результате вечерних обстрелов военного аэродрома в Староконстантинове, никто не пострадал. Военная техника уцелела. Другие взрывы на территории области в течение нынешнего дня не зафиксированы.

Напомним, вечером 24 февраля российская армия атаковала военный аэродром в Староконстантинове. По аэродрому кафиры ударили 5 ракетами.