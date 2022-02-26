Область збирається протидіяти російській агресії.

На тлі вторгнення Росії на територію країни та боїв, які точаться третій день, довкола Хмельницької області з’являться окопи.

Про це вечірньому зверненні повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

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"Прагнеш миру - готуйся до війни. Тому від завтрашнього (26 лютого - Ред.) дня ми будемо рити окопи довкола нашої області заради безпеки громадян. Віримо у Збройні сили, разом переможемо", – сказав посадовець.

Гамалій також повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу військового аеродрому у Старокостянтинові, ніхто не постраждав. Військова техніка вціліла. Інших вибухів на території області протягом нинішнього дня не зафіксовано.

Нагадаємо, ввечері 24 лютого російська армія атакувала військовий аеродром у Старокостянтинові. По аеродромі окупанти вдарили 5 ракетами.