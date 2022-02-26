​Астрологиня назвала найбалакучіші знаки зодіаку

У питанні спілкування з оточеннням люди діляться на дві категорії – мовчунів та базікал.

З одних слова і кліщами не витягнеш, інші готові здати будь-які свої таємниці і секрети, до того ж, згодом вони й самі не можуть зрозуміти, як це у них вийшло. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбалакучіші знаки зодіаку.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни зобов'язані балакучістю, властивою представникам знака бурхливому темпераменту. Спілкуючись з людьми – до того ж як близькими, так і чужими – вони настільки захоплюються, що втрачають обережність і вибовтують усе, що потрібно, і, найголовніше, те, що не потрібно. Водночас вони мають натхненний вигляд як справжні актори, але за своїми словами зовсім не стежать, про що згодом дуже шкодують.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці багато в чому відповідають Овнам, крім одного: вони повинні бачити, що їхні слова викликають схвалення у співрозмовника. Бачачи, що подобаються, вони хочуть отримати дедалі більші його порції, і тому зовсім не замислюються про те, що видають всі свої секрети – навіть ті, які існують, так би мовити, для особистого користування. Згодом вони лише дивуються: як це їхні особисті дані потрапили до рук сторонніх людей.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, мабуть, найбільш товариський знак зодіаку, недарма з них виходять добрі журналісти, літератори та телеведучі. Саме тому, образно кажучи, їхній фонтан заткнути неможливо: вони, якщо їх не зупинити, можуть говорити добу безперервно на будь-які теми – представники знака вважають себе компетентними у всіх сферах науки та життя. Співрозмовника вони відпускають тільки після того, як його заговорять.

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