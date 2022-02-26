​​​​​​​Астролог назвал самые болтливые знаки Зодиака

В вопросе общения с окружающими люди делятся на две категории – молчунов и болтунов.

Из одних слова и клещами не вытащишь, другие же готовы сдать любые свои тайны и секреты, причем, впоследствии они и сами не могут понять, как это у них получилось. Астролог Людмила Булгакова назвала самые болтливые знаки Зодиака.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны обязаны болтливостью свойственному представителям знака бурному темпераменту. Общаясь с людьми – причем, как близкими, так и чужими – они настолько увлекаются, что теряют осторожность и выбалтывают все, что нужно, и, самое главное, то, что ненужно. Выглядит они при этом воодушевленно и вдохновенно, как настоящие актеры, но за своими словами совершенно не следят, о чем впоследствии очень жалеют.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы во многом под стать Овнам, кроме одного: они должны видеть, что их слова вызывают одобрение у собеседника. Видя, что нравятся, они хотят получить все большие и большие его порции, и поэтому совершенно не задумываются о том, что выдают все свои секреты – даже те, которые существуют, так сказать, для личного пользования. Впоследствии они только диву даются: как это их угораздило дать в руки посторонних людей личные данные.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, пожалуй, самый общительный знак Зодиака, недаром из них получаются хорошие журналисты, литераторы и телеведущие. Именно поэтому, образно говоря, их фонтан заткнуть невозможно: они, если их не остановить, могут говорить сутки напролет на любые темы – представители знака читают себя компетентными во всех сферах науки и жизни. Собеседника они отпускают только после того, как вдоволь его заговорят

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