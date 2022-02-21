Любовный гороскоп на март 2022 года

Март 2022 - благоприятный месяц для романтики, любви, знакомств.

До 21 марта Солнце перемещается по самому романтичному знаку Зодиака - Рыбы, соединяется с сильными планетами управителями этого знака - Юпитером и Нептуном. Эти транзитные аспекты планет приносят нам жизнерадостность, оптимизм, удачу и успех в любовной жизненной сфере.

Особенно сильны гармоничные планетарные влияния в первой половине марта - Венера и Марс в соединении (до 6 марта - в Козероге). 6 марта 2022 в 08:23 по киевскому времени Марс переходит в знак Водолея, а в 08:30 Венера присоединяется к Марсу. Планеты, символизирующие любовные отношения, практически месяц в соединении (с середины января до середины февраля). Судьбоносный период для многих людей, начался новый цикл Венеры и Марса - то, что началось в этот период, будет развиваться до марта 2024 года, т.е. до следующего цикла гендерных планет (начнется в знаке Водолей во второй половине февраля 2024).

Положительные влияния Марса и Венеры почувствуют все люди, т.к. усиливается популярность у представителей противоположного пола. Для одних это встреча с новым романтическим партнером, для других - гармонизация существующих взаимоотношений. В любом случае атмосфера марта, благодаря энергиям планет, дает сильное физическое влечение и удовлетворение.

Поскольку с 6 марта Венера и Марс в Водолее, то этот транзит может проявиться как стремление партнеров к свободным отношениям, т.е. гражданских браков образуется гораздо больше, чем официально оформленных. Такая комбинация говорит о выразительной страсти и большом физическом влечении, конфетно-букетной стадии взаимоотношений.

Личная жизнь многих людей - независимо от того, в браке они или нет - будет насыщенной и гармоничной. Стоит обратить внимание на существующие взаимоотношения - если есть проблемы, то один из партнеров (или оба) может искать чувственного удовлетворения на стороне. Стремление к страстным связям значительно возрастает, особенно в первой половине месяца.

В ближайшее время Вселенная предоставляет нам условия для того, чтобы достичь гармонии с самим собой, правильно сочетая мужской и женский принципы, которые заложены от природы в каждом человеке. Ревность и ссоры отходят на второй план, существующие проблемы в любви и любовных отношениях, можно благополучно устранить.

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ОВЕН

Присутствует огромное количество энергии, которой необходим выход, поэтому активный отдых с романтическим партнером, страстные отношения, помогут высвобождению этой энергии лучшим способом. Совместная физическая работа способствует устранению острых противоречий и конфликтов, а также улучшению существующих взаимоотношений. В целом, март окажется благоприятным для личных отношений, положительных моментов будет больше, чем напряженных ситуаций.

ТЕЛЕЦ

Накал страстей стихает, любовь и ссоры идут рядом. Интересный период, непредсказуемость в отношениях усиливает азарт, стремление удивить друг друга. Но, главное, не перестараться и не допускать агрессии, но, даже если такое произойдет, после разрядки вновь возникнет страсть. Давние, устоявшиеся отношения обновляются, получают глоток свежего воздуха. Самые важные события происходят в первую неделю марта, старайтесь ничего не испортить, контролируйте свои эмоции и слова.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный период для совместного (с семьей или любимым человеком) участия в различных мероприятиях. Общественная активность помогает выразить свои чувства и найти общие интересы, прийти к общему мнению в трудных семейных и личных вопросах. Одинокие представители этого знака смогут найти своего идеального партнера, если будет находиться на виду, среди людей. Даже если у вас плохое настроение и разочарование в личной жизни, используйте счастливые возможности первой половины марта.

РАК

Начало марта немного напряженное, но после 5 марта в ваших личных взаимоотношениях наступит мир и гармония. Терпение и обдумывание высказываний, поможет избежать неприятностей с любимым человеком. Возможно новое приятное знакомство, получение положительных эмоций, подарков и похвалы, развлечения в приятной компании. Середина месяца благоприятна для решения любых вопросов, касающихся личных отношений и их развития. Также можно использовать это время для долгосрочного планирования.

ЛЕВ

Возникает много спорных ситуаций, соперничество в паре, особенно после 5 марта, когда Марс и Венера войдут в оппозиционный знак Зодиака. При этом у вас есть прекрасная возможность проработать слабые стороны ваших взаимоотношений, если разумно подойти к этому вопросу. Предстоит много разговоров, которые важно не доводить до взаимных претензий, а найти компромисс и объяснения тому, что мужчина и женщина создают пару, чтобы дополнять друг друга.

ДЕВА

Насыщенный период, время интенсивного развития существующих взаимоотношений и их перехода на другой, более качественный уровень. Счастье и радость находятся рядом, возможно вы получите долгожданное известие от любимого человека, его согласие, признание. В марте вы с легкостью можете окружить себя красотой и гармонией, особенно если влюблены или находитесь в браке. Возможно приятное знакомство с человеком издалека, потенциальным романтическим партнером из другой страны.

ВЕСЫ

Отношения в браке процветают, некоторые пары примут решение о совместном проживании, сближении друг с другом. Прекрасное время для создания семейного бизнеса, совместных проектов, путешествий за границу. Если вы давно планировали стать родителями, вполне возможно, вы поймете, что большое счастье уже рядом. Как ни странно, но отношения, которые изжили себя, также благополучно завершатся - без скандалов и взаимных претензий. Хорошее время для раздела имущества и мирного завершения.

СКОРПИОН

Вас может ожидать счастье в другой стране, там вы можете найти любовь своей жизни. Если вы одиноки, хотите романтики - посмотрите на иностранцев, в том числе привлекая ресурсы интернет-пространства. Семейные отношения улучшаются, появляется уважение друг к другу, пробуждается страсть, находятся общие решения по самым сложным вопросам. Молодые люди могут встретить будущего романтического партнера в учебном заведении, при посещении семинаров и обучающих мероприятий.

СТРЕЛЕЦ

Много внимания со стороны представителей противоположного пола, вы невероятно притягательны для других людей. Непростой период для семейных пар - много искушений и соблазнов. Усиливается авантюризм, появляется склонность к вхождению в двойственные, параллельные связи. Формируются благоприятные условия для налаживания личной жизни, для встречи со своим идеальным партнером. Путешествие за границу может стать судьбоносным для брака или любовных отношений, как с положительной стороны, так и в отрицательном аспекте.

КОЗЕРОГ

Период взаимопонимания, заботы и поддержки друг друга. Вы многое осознаете, находите главные секреты длительных и гармоничных взаимоотношений. Все неприятности позади, внешняя атмосфера благоприятна, вы обретаете стабильные любовные отношения и крепкий брак. Козероги, находящиеся в поиске, с большей долей вероятности найдут того, кто поможет сделать жизнь ярче и романтичнее. Первая неделя марта очень важная, многое становится на свои места, находятся ответы на волнующие вопросы.

ВОДОЛЕЙ

В любовной сфере все развивается так, как нужно: не торопясь, но уверенно и более-менее предсказуемо. Появляется серьезность, которая может привести к официальному браку. Бережливо проявляя свою любовь, вы получаете от партнера взаимность, даже если отношения разладились. В марте наилучшие возможности для того, чтобы личные отношения сделать лучше и крепче. Соединение Венеры и Марса в вашем знаке с 6 марта, обеспечит вас приятными встречами и разговорами с представителями противоположного пола.

РЫБЫ

Время романтики, улучшения семейных отношений, встреч с интересными людьми. Обязательно будут значительные приятные сюрпризы в любви, но все, что происходит, не дает продолжительности и стабильности. Старайтесь жить в моменте "здесь и сейчас", просто позвольте сюрпризам происходить самим по себе. Возможно, тот человек, которого вы считали другом или подругой, теперь станет романтическим партнерам. Также возможны волшебные трансформации деловых отношений в любовные, и наоборот.

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