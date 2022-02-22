В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа

Укртрансгаз ужесточил охрану важной инфраструктуры.

Укртрансгаз усилил охрану подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за напряженной ситуации в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба, передает Укринформ.

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Компания сотрудничает с Нацполицией и Нацгвардией Украины по обеспечению стабильной работы ПХГ.

"Компания управляет предприятиями критической инфраструктуры. В связи с напряженной ситуацией вокруг Украины проведены дополнительные проверки этих объектов и усилена охрана ПХГ. В настоящее время Укртрансгаз сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы подземных газохранилищ", — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что не имеют объектов на линии разграничения.

Напомним, следователи ГБР провели обыски у бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.