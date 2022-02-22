В Украине усилили охрану подземных хранилищ газа

Укртрансгаз ужесточил охрану важной инфраструктуры.
Укртрансгаз усилил охрану подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за напряженной ситуации в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба, передает Укринформ.
Компания сотрудничает с Нацполицией и Нацгвардией Украины по обеспечению стабильной работы ПХГ.
"Компания управляет предприятиями критической инфраструктуры. В связи с напряженной ситуацией вокруг Украины проведены дополнительные проверки этих объектов и усилена охрана ПХГ. В настоящее время Укртрансгаз сотрудничает с Национальной полицией и Национальной гвардией Украины по обеспечению стабильной работы подземных газохранилищ", — говорится в сообщении.
Там также подчеркнули, что не имеют объектов на линии разграничения.
Напомним, следователи ГБР провели обыски у бывшего главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.