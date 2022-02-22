В Україні посилили охорону підземних сховищ газу

Укртрансгаз посилив охорону важливої інфраструктури.

Укртрансгаз посилив охорону підземних сховищ газу (ПСГ) через напружену ситуацію в Україні.

Про це повідомляє пресслужба, передає Укрінформ.

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Компанія співпрацює з Нацполіцією та Нацгвардією України по забезпеченню стабільної роботи ПСГ.

"Компанія управляє підприємствами критичної інфраструктури. У зв’язку із напруженою ситуацією навколо України проведено додаткові перевірки цих об’єктів та посилено охорону ПСГ. Наразі Укртрансгаз співпрацює із Національною поліцією та Національною гвардією України по забезпеченню стабільної роботи підземних газосховищ", - йдеться у повідомленні.

Там також наголосили, що не мають об'єктів на лінії розмежування.

Нагадаємо, слідчі ДБР провели обшуки у колишнього голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.