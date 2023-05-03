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Взрывы в Черкасской области — очевидцы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2061
Время на прочтение
1 мин
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Взрывы в Черкасской области — очевидцы

В Украине продолжают раздаваться взрывы / Фото: ТСН.ua

Продолжается тревожная ночь в Украине.

В Черкасской области раздаются взрывы.

Об этом сообщают очевидцы и мониторинговые каналы.

По предварительной информации, работает ПВО.

Пока эта информация не подтверждена официальными властями.

Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в Кропивницком : работает ПВО.

Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.

Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги : кое-где раздаются взрывы.

Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.

Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.

Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
2061
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