Взрывы в Черкасской области — очевидцы

Продолжается тревожная ночь в Украине.
В Черкасской области раздаются взрывы.
Об этом сообщают очевидцы и мониторинговые каналы.
По предварительной информации, работает ПВО.
Пока эта информация не подтверждена официальными властями.
Ранее сообщалось о том, что взрывы прогремели в Кропивницком : работает ПВО.
Напомним, что в Украине идет беспокойная ночь.
Половина Украины "покраснела" из-за воздушной тревоги : кое-где раздаются взрывы.
Напомним, что ранее в Киеве раздались мощные взрывы. Об этом сообщили очевидцы.
Также власти призывают не выдавать работу ПВО, не распространять соответствующие фото и видео в социальных сетях.
Добавим, что опасность сохраняется, поэтому власти призвали не оставлять укрытий из-за взрывов до окончания воздушной тревоги.
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