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Молчание – надежный тыл: не выдавайте работу ПВО

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
1 мин
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Молчание – надежный тыл: не выдавайте работу ПВО

Фото: Минобороны Украины

Власти призывают не распространять видео и фото работы ПВО.

Представители власти напоминают о том, что не следует снимать и распространять видео о работе воздушной обороны.

Об этом сообщает МВД в социальных сетях.

Поэтому призываем удалить из соцсетей все видео с возможной работой ПВО, ведь этим может воспользоваться враг.

Если вы совершаете такие действия, то вы помогаете врагу корректировать огонь и завершать тактику налетов дронами.

© t.me/mvs_ukraine
Фото: t.me/mvs_ukraine

Напомним, что в Киеве прогремели повторные взрывы. Власти призвали находиться в укрытиях.

Напомним, что в Днепре также ночью раздались взрывы.

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