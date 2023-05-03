Молчание – надежный тыл: не выдавайте работу ПВО

Власти призывают не распространять видео и фото работы ПВО.
Представители власти напоминают о том, что не следует снимать и распространять видео о работе воздушной обороны.
Об этом сообщает МВД в социальных сетях.
Поэтому призываем удалить из соцсетей все видео с возможной работой ПВО, ведь этим может воспользоваться враг.
Если вы совершаете такие действия, то вы помогаете врагу корректировать огонь и завершать тактику налетов дронами.
Напомним, что в Киеве прогремели повторные взрывы. Власти призвали находиться в укрытиях.
Напомним, что в Днепре также ночью раздались взрывы.
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