Український прорив: як готують тих, хто навчає пілотів дронів для фронту

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Українські виробники щороку нарощують випуск безпілотників: лише за 2026 рік загальна кількість виготовлених апаратів перевалила за 10 мільйонів одиниць. Однак разом із цим зростає й потреба у фахівцях, які вміють із ними працювати. Один із вітчизняних розробників вирішив піти далі та створив школу не для операторів, а для тих, хто їх навчатиме — тобто для інструкторів.Як працює ця система і скільки екіпажів уже пройшли підготовку — дивіться в сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна.