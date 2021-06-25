Допомоги потребує Павло, щоб пройти операцію і реабілітацію після неї

Хлопчик є інвалідом дитинства

У Бокало-Захараша Павла діагноз – ДЦП, синдром спастичного тетрапарезу, судомний синдром.

У свої майже 14 років хлопчик не ходить самостійно і навіть не сидить. Проте завдяки рокам реабілітації у спеціалізованих закладах він може їсти і пити самостійно. Та до всього у дитини додалася ще одна вада, яка завдає дитині страждання - з'явився двосторонній вивих стегна. Хлопчик відчуває сильні болі і навіть сказати про це не може, адже і досі не говорить.

Щоб полегшити стан дитини лікарі рекомендують операцію на ніжках. На все лікування потрібно не такі вже значні кошти - 30 тисяч гривень. Але для сім'ї Павла ця сума дуже значна. Адже сім'я багатодітна, мама доглядає за дітьми, бо до всього у Павлик є молодша сестричка Злата, яка також має вади розвитку, які потрібно виправляти зі спеціалістами. Тож всі "вільні" кошти в родині витрачаються на реабілітацію дітей.

Мама Павлика звертається до небайдужих людей з проханням допомогти зібрати потрібну суму, щоб зменшити біль хлопчика і хоча б трошки поліпшити його життя.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7427 1693 9842

ЗАХАРАШ ГАЛИНА СТЕПАНІВНА

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