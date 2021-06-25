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Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії через агресію на Донбасі

Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії через агресію на Донбасі

Associated Press

Від Москви вимагають забезпечити виконання Мінських угод.

У п’ятницю, 25 червня, на саміті Євросоюзу в Брюсселі  було прийнято рішення про продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року. Про це повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель у своєму Twitter.

“Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", - написав він. При цьому Мішель додав, що ЄС буде вивчати формати і умови подальшого діалогу з Росією.

Санкції проти Росії було запроваджено ЄС у 2014 році через дестабілізуючі дії Росії проти України. Вони спрямовані насамперед на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ. Відтоді Кожні пів року Євросоюз переглядає це рішення, але через відсутність прогресу у виконанні Мінських угод Росією, продовжує їхню дію. 

Нагадаємо, нещодавно набрали чинності економічні секторальні санкції Європейського союзу проти Білорусі. Вони передбачають заборону імпорту і транспортування на територію ЄС нафтопродуктів з Білорусі.