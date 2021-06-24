Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Зеленський ввів санкції проти російських банків

Зеленський ввів санкції проти російських банків

president.gov.ua

У санкційному списку опинилися зокрема Сбербанк та ВТБ.

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки про введення санкцій проти російських банків. До "чорного списку" потрапили 3 людей та 55 банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Відповідний указ №264/2021 з'явився на сайті Офісу президента 24 червня.

Санкції введені проти трьох осіб – двох росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового приставу так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" у окупованому Росією Криму. 

Під санкції потрапили 55 банків. Серед них зокрема:

  • "Сбербанк Росссии";
  • "Газпром Банк";
  • так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР"; так званий "Державний банк ЛНР";
  • "Севастопольський морський банк"; Банк Москви";
  • "Агроінвестиційний комерційний банк";
  • "БайкалБанк";
  • "Верхньоволзький";
  • "Газпром Банк";
  • "ГЕНБАНК";
  • "Джаст Банк";
  • "Івестиційний Капітал";
  • "Інвестрастбанк" та інші.

За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:

  • блокування активів;
  • заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.

Нагадаємо, 11 березня РНБО подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких має закінчитися 15 березня. У березні 2019 року були введені санкції проти банків із російським держкапіталом. Йдеться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".

18 червня на засіданні РНБО ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і українського бізнесмена Павла Фукса.

 