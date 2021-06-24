Зеленський ввів санкції проти російських банків

У санкційному списку опинилися зокрема Сбербанк та ВТБ.
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки про введення санкцій проти російських банків. До "чорного списку" потрапили 3 людей та 55 банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.
Відповідний указ №264/2021 з'явився на сайті Офісу президента 24 червня.
Санкції введені проти трьох осіб – двох росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового приставу так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" у окупованому Росією Криму.
Під санкції потрапили 55 банків. Серед них зокрема:
- "Сбербанк Росссии";
- "Газпром Банк";
- так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР"; так званий "Державний банк ЛНР";
- "Севастопольський морський банк"; Банк Москви";
- "Агроінвестиційний комерційний банк";
- "БайкалБанк";
- "Верхньоволзький";
- "Газпром Банк";
- "ГЕНБАНК";
- "Джаст Банк";
- "Івестиційний Капітал";
- "Інвестрастбанк" та інші.
За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:
- блокування активів;
- заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.
Нагадаємо, 11 березня РНБО подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких має закінчитися 15 березня. У березні 2019 року були введені санкції проти банків із російським держкапіталом. Йдеться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".
18 червня на засіданні РНБО ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і українського бізнесмена Павла Фукса.