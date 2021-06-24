Зеленський ввів санкції проти російських банків

У санкційному списку опинилися зокрема Сбербанк та ВТБ.

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки про введення санкцій проти російських банків. До "чорного списку" потрапили 3 людей та 55 банків, зокрема ті, що діють на тимчасово окупованих територіях Донбасу та в Криму.

Відповідний указ №264/2021 з'явився на сайті Офісу президента 24 червня.

Санкції введені проти трьох осіб – двох росіян-засновників "Севастопольського морського банку" та уродженця Сімферополя – судового приставу так званого "Управління Федеральної служби судових приставів" у окупованому Росією Криму.

Під санкції потрапили 55 банків. Серед них зокрема:

"Сбербанк Росссии";

"Газпром Банк";

так званий "Центральний Республіканський Банк ДНР"; так званий "Державний банк ЛНР";

"Севастопольський морський банк"; Банк Москви";

"Агроінвестиційний комерційний банк";

"БайкалБанк";

"Верхньоволзький";

"Газпром Банк";

"ГЕНБАНК";

"Джаст Банк";

"Івестиційний Капітал";

"Інвестрастбанк" та інші.

За рішенням РНБО, щодо цих банківських установ було застосовано наступні обмеження:

блокування активів;

заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів.

Нагадаємо, 11 березня РНБО подовжила санкції проти двох російських банків, термін дії яких має закінчитися 15 березня. У березні 2019 року були введені санкції проти банків із російським держкапіталом. Йдеться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".

18 червня на засіданні РНБО ввели повний пакет санкцій відносно олігарха Дмитра Фірташа і українського бізнесмена Павла Фукса.

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