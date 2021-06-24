Зеленский ввел санкции против российских банков

Санкции введены сроком на 3 года.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций против российских банков. В "черный список" попали 3 человек и 55 банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Соответствующий указ №264/2021 появился на сайте Офиса президента 24 июня.

Санкции введены против трех человек — двух россиян-основателей "Севастопольского морского банка" и уроженца Симферополя — судебного пристава так называемого "Управление Федеральной службы судебных приставов" в оккупированном Россией Крыма.

Под санкции попали 55 банков. Среди них, в частности:

"Сбербанк Росссии";

"Газпром Банк";

так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР"; так называемый "Государственный банк ЛНР";

"Севастопольский морской банк"; Банк Москвы ";

"Агроинвестицийний коммерческий банк";

"БайкалБанк";

"Верхневолжская";

"Газпром Банк";

"Генбанка";

"Джаст Банк";

"Инвестиционно Капитал";

"Инвестрастбанк" и другие.

По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:

блокирование активов;

запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.

Напомним, 11 марта СНБО продлила санкции против двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта. В марте 2019 были введены санкции против банков с российским госкапиталом. Речь идет о "Сбербанк" и "Проминвестбанк".

18 июня на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса.

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