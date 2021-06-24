Зеленский ввел санкции против российских банков

Санкции введены сроком на 3 года.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности о введении санкций против российских банков. В "черный список" попали 3 человек и 55 банков, в частности те, которые действуют на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.
Соответствующий указ №264/2021 появился на сайте Офиса президента 24 июня.
Санкции введены против трех человек — двух россиян-основателей "Севастопольского морского банка" и уроженца Симферополя — судебного пристава так называемого "Управление Федеральной службы судебных приставов" в оккупированном Россией Крыма.
Под санкции попали 55 банков. Среди них, в частности:
- "Сбербанк Росссии";
- "Газпром Банк";
- так называемый "Центральный Республиканский Банк ДНР"; так называемый "Государственный банк ЛНР";
- "Севастопольский морской банк"; Банк Москвы ";
- "Агроинвестицийний коммерческий банк";
- "БайкалБанк";
- "Верхневолжская";
- "Газпром Банк";
- "Генбанка";
- "Джаст Банк";
- "Инвестиционно Капитал";
- "Инвестрастбанк" и другие.
По решению СНБО, в отношении этих банковских учреждений были применены следующие ограничения:
- блокирование активов;
- запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг.
Напомним, 11 марта СНБО продлила санкции против двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта. В марте 2019 были введены санкции против банков с российским госкапиталом. Речь идет о "Сбербанк" и "Проминвестбанк".
18 июня на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа и украинского бизнесмена Павла Фукса.