Настюші потрібна допомога добрих людей

Зараз дитині 4 роки і у разі реабілітації у неї є всі шанси на повноцінне майбутнє.

Анастасія Грищенко не така як її однолітки, у дитини в рік діагностували спастичний тетрапарез тяжкого ступеня і у неї зупинилося зростання і вага.

«У два роки вона важила 8,5 кг. Нам не робили МРТ. Але ми все-таки його зробили і діагноз ДЦП з підгрупою А (важка ступінь), підтвердилася, а також ураження мозку», - розповідає мама дитини.

Тоді батьки взялись за активну реабілітацію дитини у спеціалізованих закладах. Заняття дали позитивний поштовх. «Наш реабілітолог сказала, що посилені щоденні заняття дадуть дуже чудовий результат. І це так. Вона змінюється на очах. Час - наш найлютіший ворог. Насті потрібна реабілітація як повітря», - каже мама дівчинки.

В багатодітній родині зібрати кошти самостійно на потрібні реабілітації не можуть, тому просять допомоги добрих людей. "Спастика - це судома м'язів, їх не можна зігнути. Коли у здорової людини судома, це дуже боляче і неприємно. А у моєї донечки зараз саме ось такий стан м'язів. Пішли контрактури на колінні суглоби, стягнула ручки. Після реабілітацій і нещодавньої операції ми сидимо, повзати навчилися, зараз стоїть біля опори і ходимо, звичайно ще не сама, за допомогою мами на ходунках. Нам терміново потрібні заняття!!! Без них всі досягнення зійдуть нанівець. Реабілітолог каже, в найкоротші терміни треба приїхати, але суми непідйомні для нашої сім'ї. Чоловік працює, але цього не вистачає. За ці чотири роки, що ми боремося за життя і здоров'я нашої дівчинки, у мене і будинок розвалюється. Всі кошти йдуть на відновлення моєї крихітки", - каже мама дитини.

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Писаткова Олена Володимирівна

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