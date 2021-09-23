Настюше нужна помощь добрых людей

Сейчас ребенку 4 года и в случае реабилитации у нее есть все шансы на полноценное будущее.

Анастасия Грищенко не такая как ее сверстники, у ребенка в год диагностировали спастический тетрапарез тяжелой степени и у нее остановились рост и вес.

«В два года она весила 8,5 кг. Нам не делали МРТ. Но мы все-таки его сделали и диагноз ДЦП с подгруппой А (тяжелая степень), подтвердилась, а также поражения мозга», — рассказывает мама ребенка.

Тогда родители взялись за активную реабилитацию ребенка в специализированных учреждениях. Занятия дали положительный толчок. «Наш педагог сказала, что усиленные ежедневные занятия дадут очень отличный результат. И это так. Она меняется на глазах. Время — наш злейший враг. Насте нужна реабилитация как воздух», — говорит мама девочки.

В многодетной семье собрать средства самостоятельно на нужные реабилитации не могут, поэтому просят помощи добрых людей. "Спастика - это судорога мышц, их нельзя согнуть. Когда у здорового человека судорога, это очень больно и неприятно. А у моей доченьки сейчас именно вот такое состояние мышц. Пошли контрактуры на коленные суставы, стянула ручки. После реабилитации и недавней операции мы сидим, ползать научились, сейчас стоит у опоры и ходим, конечно еще не сама, с помощью мамы на ходунках. Нам срочно нужны занятия!!! Без них все достижения сойдут на нет. Реабилитолог говорит, в кратчайшие сроки надо приехать, но суммы неподъемные для нашей семьи. Муж работает, но этого не хватает. За эти четыре года, что мы боремся за жизнь и здоровье нашей девочки, у меня и дом разваливается. Все средства идут на восстановление моей крохи ", - говорит мама ребенка.

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Писаткова Елена Владимировна

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