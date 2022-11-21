PeopleForce — у топ-100 кращих стартапів світу на Web Summit 2022

Web Summit — це епохальна подія для технологічних стартапів з усіх куточків світу, яка щорічно проводиться у Лісабоні або Ріо-де-Жанейро, та збирає до 70 000 відвідувачів та прихильників молодих та амбітних компаній. У 2022 році PeopleForce побував у самісінькому епіцентрі саміту — з грандіозними досягненнями.

Для того, щоб приєднатися до списку учасників цього року, де вже значилися, наприклад, королева Йорданії Ранія, або президент Microsoft Бред Сміт, компанії довелося пройти випробування. Представництвом української делегації на Web Summit 2022 займався Ukrainian Startup Fund та , який відібрав 24 найкращі стартапи, гідні презентувати потужність українських інноваторів та молодих підприємців.

За результатами відбіркового Pitch Day PeopleForce увійшов до делегації з 24 учасників та додатково виборов право взяти участь у Startup Showcase або бізнес-пітчі ідеї для широкого загалу. Таку можливість надали лише 12 командам.

Журі Web Summit зацікавилося PeopleForce та відібрало компанію у топ-100 стартапів — зі святкуванням на головній сцені Web Summit 2022. Це значна подія не лише для компанії, але і для всієї української сфери HR Tech. “2022 рік став для нас важливою точкою зростання, і вихід на головну сцену всесвітньо відомого стартап-форуму лише підтверджує, що попри всі перешкоди український бізнес розвивається та стає доступнішим для інших країн. Нами цікавляться, нами захоплюються, українські стартапи наразі у світі — приклад, на який потрібно рівнятися”, — говорить СЕО PeopleForce Ендрю Сетінік, який особисто презентував компанію у Лісабоні цьогоріч.

Нагадаємо, що у 2022 році стартап з українським корінням PeopleForce закрив раунд інвестицій від польського венчурного фонду Pracuj Ventures та приєднався до інвестиційного портфелю фонду у складі 8 європейських провідних стартапів.