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Євробачення 2023
Публікації тегу
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Герман Нєнов зізнався, чому Руслані не дали виступити у фіналі "Євробачення-2023"
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Loreen не схотіла підписувати прапор України та у фіналі "Євробачення" трималася осторонь TVORCHI
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Режисер Боднарчук про скандал із Русланою на "Євробаченні-2023": "Це бумеранг"
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Польська співачка Бланка з "Євробачення-2023" потрапила в скандал: її рідні підтримують Росію
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Вєрка Сердючка викликала у росіян істерику своїм виступом на "Євробаченні-2023"
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У Мережі обурені "виступом" Руслани у фіналі "Євробачення-2023": співачка відреагувала
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Loreen "сплагіатила" пісню у Міки Ньютон: у Мережі неочікувано з'явилися "докази"
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З Вєрки Сердючки у фіналі "Євробачення-2023" злетіла туфля і полетіла в залу
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Джамала зізналася, як обдурила організаторів "Євробачення-2023": "Хвилювалася, що виріжуть"