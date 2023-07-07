- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 5128
Евровидение-2023
Публикации тега
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 64k
Герман Ненов признался, почему Руслане не дали выступить в финале "Евровидения-2023"
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 47k
Loreen не захотела подписывать флаг Украины и в финале "Евровидения" держалась в стороне от TVORCHI
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 72k
Режиссер Боднарчук о скандале с Русланой на "Евровидении-2023": "Это бумеранг"
-
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 127k
Польская певица Бланка с "Евровидения-2023" попала в скандал: ее родные поддерживают Россию
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 217k
Верка Сердючка вызвала у россиян истерику своим выступлением на "Евровидении-2023"
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 404k
В Сети возмущены "выступлением" Русланы в финале "Евровидения-2023": певица отреагировала
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 45k
Loreen "сплагиатила" песню у Мики Ньютон: в Сети неожиданно появились "доказательства"
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 150k
С Верки Сердючки в финале "Евровидения-2023" слетела туфля и улетела в зал
-
- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 150k
Джамала призналась, как обманула организаторов "Евровидения-2023": "Волновалась, что вырежут"