На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

Раненый военный находится в лечебном учреждении.
Боевики в Донбассе 17 августа в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается на странице оперативно-тактические группировки "Север" в Facebook.
Известно, что раненого украинского военного госпитализировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья защитника удовлетворительное.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Напомним, 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела боевиков погиб военнослужащий.
Как сообщалось, 11 августа в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовое село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.