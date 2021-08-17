На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

Раненый военный находится в лечебном учреждении.

Боевики в Донбассе 17 августа в очередной раз нарушили режим прекращения огня и ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице оперативно-тактические группировки "Север" в Facebook.

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Известно, что раненого украинского военного госпитализировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние здоровья защитника удовлетворительное.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, 16 августа вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела боевиков погиб военнослужащий.

Как сообщалось, 11 августа в Донецкой российские наемники убили 86-летнего гражданского. Прифронтовое село Новоселовка-2, где он жил, боевики утром накрыли артиллерией. Мужчина погиб прямо на собственном огороде.

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