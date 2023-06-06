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На подступах к Киеву работает ПВО

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2893
Время на прочтение
1 мин
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На подступах к Киеву работает ПВО

ПВО работает в Киевской области ночью 6 июня

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на вторник, 6 июня, на подступах к столице и в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В регионе повышеная опасность. Работает ПВО! Находитесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – призвали в Киевской ОВА.

Жителей просят не снимать работу украинских защитников и не выкладывайте в Сеть.

Напомним, вечером 5 июня в Харькове раздались взрывы."Прилеты" зафиксировали в центре города и Слободском районе.

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Дата публикации
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2893
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