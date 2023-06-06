На подступах к Киеву работает ПВО

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя тревоги.

В ночь на вторник, 6 июня, на подступах к столице и в Киевской области работают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"В регионе повышеная опасность. Работает ПВО! Находитесь в укрытиях или других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", – призвали в Киевской ОВА.

Жителей просят не снимать работу украинских защитников и не выкладывайте в Сеть.

Напомним, вечером 5 июня в Харькове раздались взрывы."Прилеты" зафиксировали в центре города и Слободском районе.