Оккупанты начали минировать Херсон

Жителей просят быть осторожными.

В Херсоне оккупанты устанавливают растяжки. Жителей просят быть осторожными.

Об этом в Телеграмм-канале сообщил глава ОГА Геннадий Лагута.

"Рашисты начали минировать Херсон. Очевидцы сообщают, что они установили "растяжки" в центре города — возле здания ТРК "Скифия", написал он.

Кроме того, оккупанты заминировали здание филиала "Суспільне". Людей просят быть внимательными и в случае обнаружения взрывчатки сообщать правоохранителям.

Ранее советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в городе продолжаются уличные бои.

"В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной борьбы со стороны противника и сообщений о том, что Херсон пал — это не правда. Украинские военные продолжают сопротивление и в городе, и вокруг него", — заверил Алексей Арестович.