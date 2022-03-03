Окупанти почали мінувати Херсон 

Містян просять бути обережними.

У Херсоні окупанти встановлюють розтяжки. Містян просять бути обережними.

Про це у Телеграм-каналі повідомив голова ОДА Геннадій Лагута .

"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" у середмісті - біля будівлі ТРК "Скіфія", написав він.

Крім того, окупанти замінували будівлю філії “Суспільного”. Людей просять бути уважними і у разі виявлення вибухівки повідомляти правоохоронців.

Раніше радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що у місті тривають вуличні бої.

"У Херсоні продовжуються вуличні бої. Попри численні спроби інформаційної боротьби з боку противника і повідомлень про те, що Херсон пав - це не правда. Українські військові продовжують супротив і в місті, і навколо нього", - запевнив Олексій Арестович.