Антон Геращенко показав фото міста Бородянка після обстрілів

Місто розташоване в Бучанському районі, Київській області.

Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України, в своєму Telegram-каналі показав фотографію міста Бородянка після обстрілів.

В дописі до фотографії він зазначив, що "фото донедавна мирного міста Бородянка повинне обійти весь світ!".